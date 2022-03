Anzeige

Champions League: Paris Saint-Germain im wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte gegen Real Madrid Kommt es zur großen Katastrophe?

Dropkick in den Giebel! Hier verpatzt PSG die CL-Generalprobe

Alexis Menuge

Paris Saint-Germain tritt am heutigen Mittwoch im Rückspiel des Champions League-Achtelfinals bei Real Madrid an. Nach den zahlreichen Top-Verpflichtungen im letzten Sommer ist verlieren verboten.

Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die Auswärtsreise für Paris Saint-Germain in die spanische Hauptstadt zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (Champions League: Real Madrid - Paris Saint-Germain, ab 21 Uhr im LIVETICKER) die wohl wichtigste in der Geschichte des in 1970 gegründeten Vereins sein wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Elf Jahre nach der Amtsübernahme von Qatar Sports Investment und nur acht Monate vor der Weltmeisterschaft in Katar warten die Bosse des Pariser Klubs sehnsüchtiger denn je auf dem ersten Triumph in der Königsklasse.

Nachdem PSG 2020 bis ins Finale kam (0:1 gegen Bayern München) und in der vergangenen Saison gegen Manchester City im Halbfinale Endstation war, wäre ein Ausscheiden – auch gegen Champions-League-Rekordtitelträger Real Madrid – das Synonym für la grande catastrophe.

In der Ligue 1 wird Paris „auch mit einem Bein Meister“

Bevor die ganze Welt Ende des Jahres nach Doha schaut, wäre eine erneute bittere Enttäuschung auf der europäischen Bühne alles andere als günstig, allein fürs Image von Katar.

„Dieser Termin ist seit Monaten rot angekreuzt auf der Agenda der PSG-Bosse“, weiß Klub-Ikone Luis Fernandez.

„Das ist DAS Spiel aller Spiele. Niemand kann sich gerade vorstellen, dass man aus Madrid mit einem Aus nach Hause kommt. Dann wäre die Saison bereits am 9. März zu Ende, denn in der Ligue 1 ist der Vorsprung so groß, dass PSG auch mit nur einem Bein Meister wird. Dann würde man nach der Monster-Transfer-Offensive aus dem vergangenen Sommer mit den Verpflichtungen von Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi und Gianluigi Donnarumma vor einem Scherbenhaufen stehen.“

Als Konsequenz droht eine Art Revolution in der französischen Hauptstadt: Dann werden Sportdirektor Leonardo, der komplette Trainerstab um Pochettino sowie etliche Spieler in diesem Sommer die Koffer packen, um den Kader zu verjüngen.

In den vergangenen Monaten hat die Elf von Mauricio Pochettino ergebnistechnisch sowohl in der französischen Meisterschaft als auch in der Champions League die Erwartungen erfüllt. Aber rein spielerisch betrachtet waren überzeugende Leistungen rar.

Beim 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte PSG die Madrilenen allerdings richtig gut im Griff. Real erarbeitete sich keine einzige klare Torchance.

Paris trotz Ausrutscher siegessicher

„Wenn es darauf ankommt, besonders in entscheidenden Partien auf europäischem Boden, sind die Pariser hellwach“, analysiert David Ginola, der ehemalige Flügelspieler von PSG, der in der Saison 1993/94 mit PSG gegen Real Madrid im UEFA-Cup weiterkam.

„In der Champions League kann dieses Star-Ensemble über sich hinauswachsen und gegen jede Mannschaft der Welt bestehen. Wenn man das gleiche Gesicht wie vor drei Wochen im Prinzenpark zeigt, wird PSG das Viertelfinale erreichen.“

Seit diesem ersten Teil strotzen die Spieler von Pochettino wieder vor Selbstbewusstsein, das in der Hinrunde kaum vorhanden war. Auch die zwei Auswärts-Niederlagen in Folge in der Ligue1 beim FC Nantes (1:3) am 19. Februar und an diesem Samstag in Nizza (0:1) gelten als leichte Ausrutscher ohne Konsequenzen.

Der Fokus liegt einzig und allein auf dem Bernabeu. Dieser Abend soll als weitere Etappe in Richtung Pariser Stade de France dienen, wo nun am 28. Mai das große Finale stattfinden wird. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Das Bernabeu wird ein Hexenkessel sein“, ist sich der Ex-Münchner Bixente Lizarazu sicher. „Für PSG handelt es sich um einen eminent wichtigen Test. Wird Real Mbappé bei Kontern im Griff haben können, obwohl Madrid nach vorne spielen muss und dementsprechend seinem Gegner Räume bei Kontern lassen wird? Das wird der Schlüssel.“

