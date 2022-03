Virtuelle Schalte: Deutsches Para-Team trifft sich mit Kanzler Scholz

Der deutschen Mannschaft ist bei den Paralympischen Spielen in Peking eine besondere Ehre zu teil geworden.

Der deutschen Mannschaft ist bei den Paralympischen Spielen in Peking eine besondere Ehre zu teil geworden. Bundeskanzler Olaf Scholz nahm sich am Mittwoch die Zeit für einen kurzen Austausch mit Teilen des Teams. In einer virtuellen Schalte sprachen die dreifache Medaillengewinnerin Anna-Lena Forster, die nordischen Anja Wicker und Johanna Recktenwald sowie Snowboarder Matthias Keller mit dem SPD-Politiker.