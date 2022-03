Radsport: Peter Sagan steigt bei Tirreno-Adriatico wegen Erkrankung aus

Der dreimalige Straßen-Weltmeister Peter Sagan ist bei der Radfernfahrt Tirreno-Adriatico vorzeitig ausgestiegen. Der Slowake, der wegen einer Fiebererkrankung bereits geschwächt an den Start gegangen war, trat nach Angaben der Organisatoren am Mittwoch zur dritten Etappe nicht mehr an.