Europa League: Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt heute live im TV, Stream, Ticker

Am 9. Dezember des vergangenen Jahres holten die Hessen ein 1:1 bei Fenerbahce in Istanbul im letzten Gruppenspiel und zogen schließlich als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Damit verlängerte sich die Pause im Gegensatz zu den Leipzigern und Dortmundern, die als Gruppendritte in der Champions League schon in den Europa-League-Playoffs vor drei Wochen wieder international ran mussten.

Europa League: Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt

Denn weil der FC Sevilla auch ein Heimspiel im Achtelfinale hat und beide Teams nicht an einem Tag in derselben Stadt spielen können, empfängt Betis die Eintracht schon am Mittwoch. Der FC Sevilla spielt am Donnerstag zu Hause gegen den FC Porto.