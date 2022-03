LoL-Legende Uzi spricht über seine Rückkehr in die LPL

Anzeige

Jian "Uzi" Zi-Hao kehrt zurück zu kompetitivem League of Legends © Riot Games

Florian Merz

Fast eine Dekade gehörte League of Legends Superstar Jiǎn „Uzi“ Zìháo zum Aufgebot von Royal Never Give Up (RNG), ehe er überraschend sein Karriereende bekanntgab. Kurze Zeit später kehrte er zurück und ist nun für Bilibili Gaming aktiv.

Der in China als „Mad Dog“ bezeichnete Profi zählt zu den bekanntesten wie erfolgreichsten League-of-Legends-Spielern der LPL (League of Legends Pro League). Insbesondere für seine Leistung in der Saison 2018 wurde und wird er von den Fans gefeiert. Damals gelang es Uzi gemeinsam mit RNG beide Season-Splits zu gewinnen, als auch das Mid-Season Invitational.

Bei der Weltmeisterschaft war erst im Viertelfinale Schluss, als sich das Team in einer mittlerweile als legendär geltenden Series G2 Esports mit zwei zu drei geschlagen geben musste.

Gesundheitlich angeschlagen - Uzis frühes Karriereende

2020 trat Uzi jedoch überraschend als Spieler zurück, aus gesundheitlichen Gründen, wie er später verriet. Unter anderem leidet er an Diabetes Typ 2, weshalb er häufig das Gefühl hatte, keine Kraft mehr in den Beinen zu haben. Lange sollte das Karriereende jedoch nicht wären, denn bereits im Jahr darauf, im Dezember 2021, unterschrieb Uzi überraschend bei Bilibili Gaming, einem weiteren Teilnehmer der LPL.

Im Zuge der verlorengegangenen Partie gegen Victory Five äußerte sich der „Mad Dog“ nun über seine zweite Profikarriere in der chinesischen Topliga. Er zeigte sich zufrieden mit seiner gegenwärtigen Situation, obwohl er rein als Rotationsspieler zum Einsatz kommt. Im Team selbst gilt Chiu „Doggo“ Tzu-Chuan als Starter-ADC, der wie Uzi im Dezember 2021 zu Bilibili Gaming stieß.

„Die Rotation ist absolut legitim und unser Team versucht das Beste. Wir sind eine Mannschaft und teilen Freud wie Leid gemeinsam“, so Uzi in einem Interview auf Weibo. „Ich freue mich sehr über jegliche Form von Sorge und Support mir gegenüber. Ich hoffe, alle sind dazu in der Lage, eSports zu genießen und positiv zu bleiben. Ich selbst bin extrem froh darüber, wieder auf der Bühne stehen zu können. Als professioneller League of Legends Spieler interessiere ich mich zudem nur für Resultate und nicht, ob Außenstehende dem Ganzen zustimmen.“