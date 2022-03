FC Bayern: Pressestimmen zur Champions League - "Dampfwalze macht Salzburgs 'Bullen' platt!"

Krone: „Bayern-Dampfwalze macht Salzburgs ‚Bullen‘ platt! Statt die erhoffte Sternstunde zu erleben. ist Red Bull Salzburg in der Champions League in ein historisches Debakel geschlittert!“

„Bayerns Lektion für Salzburg“

Der Standard: „1:7-Schmach in München: Bayerns Lektion für Salzburg. Traum zerschmettert! Münchener entfernen Red Bull Salzburg mit einem Gesamtscore von 8:2 aus der Champions League. Lewandowski machte mit dem flottesten Hattrick der Bewerbsgeschichte alles klar. Ein brutales Debakel für Salzburg stand im Raum, ja nahm Gestalt an. Die Kunst der Bayern demonstrierten Müller nach Lochpass von Sane (83.) sowie Sane nach Ferserl von Lewandowski (85.) – ein Genuss, nur nicht für die Salzburger natürlich.“

Kleine Zeitung: „Bayern erteilt Salzburg eine Lektion. Der Traum von einem Viertelfinale in der Champions League endete für Salzburg mit einer schweren Enttäuschung. Schon während der ersten Spielhälfte dürfte in vielen Köpfen die Ursachenforschung eingesetzt haben, woran es denn gelegen sein könnte, dass gegen den FC Bayern diesmal nichts zu holen war. Aber so was von gar nichts. Das konzertierte, durchgängige Hochgeschwindigkeits-Angriffsspiel des FC Bayern war von den Salzburgern diesmal regulär nicht zu stoppen, wie die beiden Elferfouls von Wöber an Robert Lewandowski (11., 19.) zeigten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)