Olmo gibt Bekenntnis zu RB ab: "Bin hier sehr glücklich"

Der spanische Fußball-Nationalspieler Dani Olmo will Bundesligist RB Leipzig am Saisonende nicht verlassen. "Ich bin nicht in Eile", sagte der Offensivspieler der Sport Bild: "Ich bin hier sehr glücklich und habe noch einen Vertrag bis 2024. Ich sehe keinen Grund, diesen Sommer zu gehen und den Verein zu wechseln."