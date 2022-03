Formel 1: Mick Schumacher verliert wertvolle Test-Zeit - Haas lässt Pietro Fittipaldi ran

Mick Schumacher verpasst mit Haas wichtige Trainingszeit in Bahrain. Grund sind Probleme beim Transport rund um den F1-Rennstall. Am ersten Testtag darf zudem nur ein anderer Pilot für Haas ran.

Zunächst fiel das Formel-1-Team von Mick Schumacher bei den Testfahrten in Barcelona mit einer ganzen Reihe an Defekten auf.

Gut eine Woche vor dem Saisonstart wollte Haas nun bei den Testfahrten in Bahrain wieder zur Ruhe kommen - doch danach sieht es so gar nicht aus.

Haas hat Probleme mit Transport nach Bahrain

Der Rennstahl hatte Probleme beim Transport von einigen Teilen und dem neuen Boliden VF-22. Das berichtet das Fachmagazin Auto Motor und Sport . Demnach saß ein Frachtflugzeug wegen technischer Probleme in Istanbul fest und ein Teil der Ladung blieb auf dem britischen Flughafen in Doncaster liegen.

Es konnte nicht die gesamte Fracht von Haas frühzeitig nach Bahrain gebracht werden - wie es die anderen Rennställe gemacht haben. Haas hatte damit rund zwei Tage Rückstand. Ein anderer Flieger brachte die Fracht nun nach, wie Haas am Mittwoch bekanntgab.

„Diese Verspätung wird sich auf unser Programm auswirken, aber wir planen, am Donnerstagnachmittag zum zweiten Training auf der Strecke zu sein“, twitterte Haas und erklärte, dass Haas-Testpilot Pietro Fittipaldi das Cockpit dann übernehmen wird.

Klar ist bisher nur, dass in Bahrain von Donnerstag bis Samstag gefahren wird. Am Sonntag der darauffolgenden Woche steigt dann das erste Formel-1-Rennen der Saison in dem Golfstaat.