Formel 1: Fittipaldi übernimmt Mazepins Haas-Cockpit bei Testfahrten

Nach dem Rauswurf von Nikita Mazepin (Russland) übernimmt Pietro Fittipaldi (Brasilien) das zweite Cockpit neben Mick Schumacher bei Haas für die abschließenden Testfahrten in Bahrain (Donnerstag bis Samstag) zur neuen Formel-1-Saison. Das gab der US-Rennstall am Mittwoch bekannt. Der 25-Jährige soll am Donnerstagnachmittag das erste Mal im Haas sitzen. Die Vormittagseinheit wird Haas hingegen verpassen, nachdem es ein Problem mit der Fracht gab.