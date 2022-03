Champions League: FC Bayern hat bereits 89,1 Millionen Euro an UEFA-Prämien sicher

Der FC Bayern München darf sich durch den Erfolg in der Champions League über eine üppige Summe an UEFA-Prämien freuen.

Bayern München hat durch den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bereits 89,1 Millionen Euro an Prämien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sicher.

Dazu kommen am Ende der Saison noch die Einnahmen aus dem sogenannten Marktpool.

Zudem konnte der deutsche Rekordmeister am Dienstag zum dritten Mal in dieser Spielzeit in der Königsklasse Zuschauereinnahmen verbuchen: Diese belaufen sich bislang auf rund sechs Millionen Euro.