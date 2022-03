WWE: Dolph Ziggler entthront Scott-Steiner-Neffe Bron Breakker bei NXT

Ziggler besiegte bei der Spezialepisode Roadblock den Neffen von Ricks noch berühmterem Bruder „Big Poppa Pump“ Scott Steiner in einem Dreikampf, an dem auch der frühere NXT-Champion Tommaso Ciampa beteiligt war. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Bron Breakker dürfte sich an Dolph Ziggler rächen

Im Wrestling ist üblich, dass Talente vom Zusammenspiel mit den etablierten Veteranen lernen und profitieren - und Gastspiele prominenter Hauptkader-Stars (zuletzt auch schon AJ Styles gegen Grayson Waller) scheinen bei dem im vergangenen Jahr konzipierten NXT zum Dauerzustand zu werden. Im Gegenzug hatte Breakker in einem Tag-Team-Match mit Ciampa gegen Ziggler und Robert Roode in dieser Woche auch sein RAW-Debüt gefeiert.

Ziggler pinnte in dem Match auch Ciampa statt Breakker, womit das Endziel der Story klar sein dürfte: Breakker dürfte den Titel in einem Einzelmatch gegen Ziggler zurück erringen, mutmaßlich bei Stand & Deliver am 2. April, einem Event, das am Nachmittag der ersten WrestleMania-Nacht steigen wird.