Djokovic-Einsatz in Indian Wells weiter unklar

Der Start von Superstar Novak Djokovic beim prestigereichen Masters in Indian Wells ist weiter offen. Der Serbe steht zwar im Draw des Turniers in Kalifornien, nach Angaben der Veranstalter sei aber noch nicht ermittelt worden, ob Djokovic die Einreisebestimmungen der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC erfülle. Man befinde sich hierzu in Kontakt mit Djokovics Team.