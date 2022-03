766 NHL-Tore: Owetschkin zieht mit Jagr gleich

Jagr hatte Owetschkin erst kürzlich in den Himmel gelobt. "Er ist ein geborener Torjäger", sagte Jagr: "Das Spiel hat sich sehr verändert, und das ist ein Vorteil für ihn, weil er die Geschwindigkeit mitgehen kann. Und er hat einen großartigen Schuss." Aber der größte Vorteil sei, dass "niemand, wirklich niemand so stark ist wie er", meinte der Tscheche: "Also kann er nicht gestoppt werden, wenn er es nicht will."