2. Liga: SV Darmstadt 98 – SV Sandhausen (Freitag, 18:30 Uhr)

Der SV Darmstadt 98 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen die Sandhäuser punkten. Letzte Woche siegte der SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 3:2. Somit belegt Darmstadt mit 47 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Zuletzt kam Sandhausen zu einem 3:1-Erfolg über Hannover 96. Das Hinspiel hatte Darmstadt deutlich mit 6:1 für sich entschieden.

Nachdem der SV Sandhausen die Hinserie auf Platz 17 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzen die Gäste aktuell den zweiten Rang. Die Sandhäuser mussten schon 42 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Sieben Siege und acht Remis stehen zehn Pleiten in der Bilanz von Sandhausen gegenüber. Zuletzt gewann Sandhausen etwas an Boden. Zwei Siege und drei Unentschieden schaffte der SV Sandhausen in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, müssen die Sandhäuser diesen Trend fortsetzen.