3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – TSV 1860 München (Freitag, 19:00 Uhr)

Der TSV 1860 München will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Viktoria ausbauen. Das letzte Ligaspiel endete für Vikt. Berlin mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den TSV Havelse. Letzte Woche siegte der TSV 1860 München gegen den SC Verl mit 2:0. Damit liegt 1860 mit 46 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Der dritte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von 1860. Wer die Gäste als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 96 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der TSV 1860 München weist bisher insgesamt zwölf Erfolge, zehn Unentschieden sowie sieben Pleiten vor.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Vikt. Berlin schafft es mit 29 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während 1860 17 Punkte mehr vorweist und damit den sechsten Rang einnimmt. Beim TSV 1860 München sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ 1860 das Feld als Sieger, während der FC Viktoria 1889 Berlin in dieser Zeit sieglos blieb.