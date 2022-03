FC Bayern: Müller erleichtert, Neuer stolz - Stimmen zum Sieg gegen Salzburg

Trotz Gala: Lewy bringt Basler in Rage

Neuer: „Das war ein Statement, ein Ausrufezeichen“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): „Einer der Schlüssel heute war die Weltklasse-Verteidigungsaktion von Coman zu Beginn. Eine unfassbare Energieleistung - Hut ab! King hat die Tür für uns aufgestoßen, das war der Opener für uns. Wir können heute sehr viel mitnehmen, wir müssen da sein, wenn es darauf ankommt. Das ist ja eine der Bayern-Stärken, das war wieder so ein Moment heute.“

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): „Das war ein Statement und ein Ausrufezeichen. Wir hatten mit den Elfern einen guten Start, das hat sich dann fortgesetzt. Wir haben uns anders präsentiert und nicht so viele Konter zugelassen, standen stabiler. Das lässt natürlich hoffen, dass es so weitergeht. Wir sind heute anders aufgetreten. Das hat man heute von Anfang an gesehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)