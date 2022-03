FC Bayern - Salzburg Einzelkritik: Nicht nur Lewandowski glänzt

Anzeige

Kerry Hau, Felix Fischer

Der FC Bayern fegt den FC Salzburg aus der Allianz Arena. Nicht nur Dreierpacker Robert Lewandowski glänzt.

Der FC Bayern steht nach einem 7:1-Schützenfest gegen den FC Salzburg im Viertelfinale der Champions League.

Robert Lewandowski erwischt einen Sahnetag, ein Teenager glänzt - und auch die Defensive überzeugt nach anfänglichen Schwierigkeiten. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Hatte bei seinem Comeback nach einmonatiger Verletzungspause alles im Griff. Stark: sein Reflex in der 15. Minute beim Schuss von Salzburgs Seiwald. Bekam ansonsten viele dankbare Bälle auf sein Tor - bis auf das Gegentor, bei dem er machtlos blieb. SPORT1-Note: 2. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

BENJAMIN PAVARD: Zeigte trotz leichter Startschwierigkeiten mit einem Fehler bei der Salzburger Chance in der 15. Minute, elf Ballverlusten und einem falschen Schritt beim Gegentreffer in Hälfte zwei eine befriedigende Leistung. SPORT1-Note: 3,5.

NIKLAS SÜLE (bis 66.): Wackelte in der Anfangsphase wie die gesamte Bayern-Abwehr ein wenig, knüpfte spätestens nach dem Lewandowski-Dreierpack aber nahtlos an seine stabilen Auftritte in den vergangenen Wochen an. Nach 66 Minuten ausgewechselt. SPORT1-Note: 2.

LUCAS HERNÁNDEZ (bis 60.): Kehrte nach seiner Gelbsperre am Wochenende in die erste Elf zurück und hatte Karim Adeyemi und Co. diesmal deutlich besser im Griff als im Hinspiel. Wurde nach einer guten Stunde durch Upamecano ersetzt. SPORT1-Note: 2.

JOSHUA KIMMICH: Erledigte seinen Job als Taktgeber auf der Sechs unauffällig, aber unaufgeregt. Nach 19 Ballverlusten gegen Leverkusen kam Kimmich diesmal nur auf acht. Zudem wichtig als Kommunikator. SPORT1-Note: 3. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

DAYOT UPAMECANO (ab 60.): Ersetzte Landsmann Hernández und präsentierte sich deutlich sicherer als noch gegen Leverkusen. SPORT1-Note: 3.

MARC ROCA (ab 66.): Kam für Musiala und half im Mittelfeld Löcher zu stopfen, setzte spielerisch aber kaum Akzente. SPORT1-Note: 3,5.

TANGUY NIANZOU (ab 66.): Bekam nach einem Monat mal wieder etwas Spielpraxis. Mit Ball ordentlich, ließ Nianzou Gegenspieler Aaronson vor dem Gegentor etwas zu einfach davonziehen. SPORT1-Note: 4.

JAMAL MUSIALA (bis 66.): Starke Leistung des 19-Jährigen, der sich wie gewohnt ballsicher präsentierte und bei Ballbesitz Gegner sehr fleißig nachsetzte. Holte sich bei seiner Auswechslung in der 66. Minute Applaus von den Zuschauern und Nagelsmann. SPORT1-Note: 2.

THOMAS MÜLLER: Provozierte mit gutem Zuspiel den Salzburger Abwehrfehler, der zum vorentscheidenden 3:0 führte. Ansonsten gewohnt viel unterwegs und ebenso gewohnt wichtiger Kommando-Geber. Super Drehung und präziser Abschluss zum 5:0, gedankenschnell und eiskalt beim 6:1. SPORT1-Note: 2.

SERGE GNABRY (bis 46.): Defensiv stark. Offensiv meist unauffällig, mit wenig wirklich erfolgreichen Aktionen. Stand beim 4:0 goldrichtig und bezwang mit etwas Glück Salzburg-Keeper Philipp Köhn. Ihm fehlen aktuell einige Prozentpunkte zur Top-Form. SPORT1-Note: 3.

LEROY SANÉ: Viel unterwegs, tauchte zumeist hinter oder neben Robert Lewandowski auf. Sein einziger Abschluss in der ersten Hälfte: ein Distanzschuss in der 7. Minute, der ein gutes Stück am Pfosten vorbei ging. Seine drei Glanzpunkte hatte er nach der Pause: eine wichtige Balleroberung im eigenen Strafraum, den Assist zum 6:1 und seinen Treffer zum 7:1-Endstand. SPORT1-Note: 2.

KINGSLEY COMAN (bis 66.): Über seine linke Seite ging deutlich mehr als über die rechte. Riss mit seinen Dribblings vor allem im ersten Durchgang Lücken in die Gäste-Abwehr. Starke Übersicht beim Assist zum 4:0 durch Gnabry. Solider Auftritt. SPORT1-Note: 2,5.

ROBERT LEWANDOWSKI: DER überragende Mann auf dem Platz. Holte dank starker Ballannahme den Elfmeter raus, den er in der 12. Spielminute selbst souverän zur Münchner Führung verwandelte. In der 21. wiederholte er das Kunststück: erneut im Strafraum gefoult, erneut getroffen. Und keine 120 Sekunden später schoss er sein Team mit seinem dritten Treffer, mit dem er zugleich den frühesten Hattrick der Champions-League-Geschichte erzielte, quasi schon ins Viertelfinale. SPORT1-Note: 1.

BOUNA SARR (ab 46.): Versuchte es über seine rechte Seite mit Flanken und Dribblings, es blieb aber beim Versuch. Bei beiden Varianten blieb er immer wieder hängen. Eine Empfehlung für mehr Einsatzzeit sieht anders aus. SPORT1-Note: 4.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab 66.): Kam für Kingsley Coman in die Partie, hatte gegen eine dann sehr tief stehende Defensive aber wenig Bindung zum Spiel und Defizite in Sachen Präzision. Legte ein paar Mal gut für seine Mitspieler ab. SPORT1-Note: 3.





