FC Bayern dank Rekord-Lewandowski im CL-Viertelfinale - 7:1 gegen Red Bull Salzburg Bayern-Gala! Lewandowski mit Rekord

Trotz Gala: Lewy bringt Basler in Rage

Raphael Weber

Robert Lewandowski schnürt im Rückspiel gegen Red Bull Salzburg einen Rekord-Hattrick. Der FC Bayern zieht mit einer Glanzleistung ins Viertelfinale der Champions League ein.

Der FC Bayern ist mit einer Gala ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.

Nach dem wackligen 1:1 im Hinspiel fertigte der CL-Sieger von 2020 Red Bull Salzburg in der heimischen Allianz Arena mit 7:1 (4:0) ab. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Robert Lewandowski (12. Minute, Elfmeter/21., Elfmeter/23.) schoss die Bayern mit einem Rekord-Hattrick schnell auf Siegkurs und beendete damit seine Mini-“Flaute“ von zwei Pflichtspielen ohne Tor.

Serge Gnabry erhöhte noch vor der Pause auf 4:0. Thomas Müller (55./84.) und Leroy Sané86.) machten den Deckel drauf. Salzburg kam durch Maurits Kjaergaard (71.) zum Ehrentreffer. (NEWS: Lewandowski sorgt für Champions-League-Rekord)

Turbulenter Start - Doppel-Elfer für Lewandowski

Beim turbulenten Start ins Spiel hätten beide Teams schon innerhalb der ersten drei Minuten in Führung gehen können. Lewandowski (2.) und Nicolas Capaldo (3.) vergaben aber noch.

Mit einer überragenden Ballannahme in die Drehung hinein holte Bayerns Torjäger dann in der 11. Minute selbst den Elfer zum 1:0 heraus. Von Maximilian Wöber gelegt, verwandelte der gefoulte Pole selbst.

Das 2:0 in der 21. Minute war dann beinahe eine Kopie: Wieder ging Wöber Lewandowski zu hart an, nach Videobeweis gab es den berechtigten Elfer für das Foul an der Strafraumgrenze.

Lewandowski stellt Champions-League-Rekord auf

Nach einem langen Neuer-Ball folgte fast in der nächsten Szene schon das 3:0: Salzburg-Keeper Philipp Köhn und Wöber waren sich uneinig und so prallte ein missglückter Befreiungsschlag von Lewandowski erst an den Pfosten, von wo der Pole abstauben konnte. Nach nur 23 Minuten war es der schnellste Hattrick der CL-Geschichte.

Bayern war vor Lewandowskis Doppelpack zum zweiten und dritten Tor aber nicht unverwundbar. Einmal musste Kingsley Coman in höchster Not im eigenen Strafraum retten, nach einer missglückten Abwehraktion von Benjamin Pavard bracht Neuer noch die Hand an einen Schuss von Nicolas Seiwald.

Nach rund einer halben Stunde besorgte Serge Gnabry sogar noch das 4:0 für die Bayern. Bei seinem Schuss aus spitzem Winkel hatte er aber auch ein wenig Glück, dass Keeper Köhn den Ball nicht zu fassen bekam (31.).

Bayern rotiert massiv - Salzburg nutzt Nianzou-Fehler

Nach der Pause ließ der deutsche Rekordmeister den Fuß auf dem Gaspedal. Thomas Müller (55.) legte früh das 5:0 nach.

So konnte Nagelsmann früh mit der Rotation beginnen, brachte Bouna Sarr (46.), den zuletzt schwächelnden Dayot Upamecano (60.), Eric-Maxim Choupo Moting, Tanguy Nianzou und Marc Roca (66.).

Dadurch eröffnete sich für Salzburg allerdings Möglichkeiten. Nianzou ließ sich kurz hinter der Mittellinie von Brenden Aaronson überlaufen, aus dessen Pass machte Maurits Kjaergaard den Ehrentreffer für die Österreicher. Müller (84.) und Leroy Sané (86.) machten das Ergebnis aber noch deutlicher.

