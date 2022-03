European League: Füchse Berlin verpassen Gruppensieg gegen Wisla Plock - Magdeburg siegt

Die Füchse unterlagen am letzten Spieltag der Gruppenphase Tabellenführer Wisla Plock aus Polen knapp mit 29:30 (15:16) und ziehen mit 16 Punkten als Zweiter der Gruppe A in das Achtelfinale ein.

Der SC Magdeburg blieb in Gruppe C derweil auch in seinem zehnten Spiel ohne Niederlage. Der bereits zuvor als Gruppensieger feststehende Bundesliga-Spitzenreiter bezwang den kroatischen Vertreter Nexe Nasice mit 28:24 (11:11). Lediglich am dritten Spieltag verpassten die Magdeburger bei BM Logrono La Rioja (29:29) einen Sieg.