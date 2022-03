BBL: Herbe FCB-Klatsche! Bayern kassieren im Topspiel in Bonn höchste Saisonpleite

So wurde der Underdog aus Chemnitz zum Bayern-Schreck

Die Basketballer des FC Bayern München müssen im Topspiel der Bundesliga in Bonn eine herbe Klatsche einstecken.

Die Münchner, die erneut auf ihren Trainer Andrea Trinchieri verzichten mussten, unterlagen am 24. Spieltag bei den Telekom Baskets Bonn überraschend klar mit 61:96 (27:48) und liegen nur noch zwei Zähler vor dem ersten Verfolger aus dem Rheinland.

Hawkins glänzt bei Bonn

Bonns Javontae Hawkins überragte mit 23 Zählern. Die Gastgeber verzeichneten starke Trefferquoten - so ging fast die Hälfte der Dreierversuche rein. Bayern lag nur zu Beginn des Spiels einmal vorn (5:2).

Der Italiener Trinchieri wurde an der Seitenlinie erneut von Demond Greene vertreten. Die Bayern gaben am vergangenen Sonntag bekannt, dass sich „mehrere Mitglieder des Betreuerstabs sowie Spieler nach positiven Corona-Tests in Quarantäne" befinden. Namen nannten die Münchner nicht.