Brittney Griner Geisel von Russland und Putin gegenüber USA

So erklärte die ehemalige Pentagon-Beamtin Evelyn Farkas unlängst, dass Griner zu einer „hochkarätigen Geisel“ werden könne, sollten die politischen Spannungen nicht abklingen.

Das Problem: Wegen des Kriegs in der Ukraine seien die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Großnationen aktuell „nicht existent“, wie der ehemalige kalifornische Vizegouverneur John Garamendi am Montag bei CNN erklärte. „Es wird sehr schwer.“

Griner politisches Pfand?

Inzwischen ist auch ein Foto von Griners mutmaßlicher Verhaftung in Moskau aufgetaucht. Der russische Staatssender Russia 24 veröffentlichte ein Bild, das die gebürtige Texanerin mit einem weißen Blatt Papier vor einer Wand zeigt.

Der Sender gab offiziell an, dass es Griner sei, die nach ihrer Festnahme in einer Polizeistation fotografiert worden sei. Wo Griner genau festgehalten wird, ist völlig unklar.

US-Außenminister Blinken schaltet sich ein

Bereits am Sonntag hatte sich US-Außenminister Antony Blinken bei einer Pressekonferenz zu dem Thema geäußert - und zugleich klargemacht, dass es ein Politikum werden könne.

„Es gibt nur so viel, wie ich in Anbetracht des Datenschutzes zu diesem Zeitpunkt sagen kann“, sagte Blinken. „Wann immer ein Amerikaner irgendwo auf der Welt festgehalten wird, sind wir natürlich bereit, jede mögliche Unterstützung zu leisten, und das schließt Russland ein.“

Er fügte hinzu: „Wir haben ein Botschaftsteam, das an den Fällen anderer Amerikaner arbeitet, die in Russland inhaftiert sind. Wir tun alles, was wir können, um dafür zu sorgen, dass ihre Rechte gewahrt und respektiert werden.“