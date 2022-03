Robert Lewandowski erzielt frühesten Hattrick der Champions-League-Geschichte

Trotz Gala: Lewy bringt Basler in Rage

Robert Lewandowski hat in der Champions League für einen Rekord gesorgt. Dem Stürmer des FC Bayern gelang im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg (7:1) der früheste Dreierpack nach Anpfiff der CL-Geschichte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Lewandowski traf in der 12. Minute per Strafstoß zur Führung. In der 21. Minute legte er ebenfalls vom Punkt nach. Nur zwei Minuten später machte der Pole seinen Bestwert perfekt.