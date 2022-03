Darts: Michael van Gerwen wünscht sich Turnier im 1001-Modus

Sportlich ging die Achterbahnfahrt für Michael van Gerwen zuletzt weiter. Am vergangenen Donnerstag gewann der einstige Dominator des Dartsports den vierten Spieltag der Premier League in beeindruckender Manier.

Nun kommt „Mighty Mike“ mit einer revolutionären Idee um die Ecke. Bei Dartsnieuws.com schlug er vor, The Masters, das erste Major-Turnier des Jahres, abzuschaffen und stattdessen ein Event in völlig anderem Modus zu spielen.

Van Gerwen wünscht sich Turnier mit anderem Modus

„Legs starten bei 1001 (im Profi-Darts üblich sind 501 Punkte, Anm. d. Red.), mit den Top 32 der Welt. Best of 5 Legs in der ersten Runde, und danach wird gesteigert“, erklärte der 32-Jährige, der nach den UK Open in der Weltrangliste auf Platz fünf abgerutscht ist. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)