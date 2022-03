Anzeige

Novak Djokovic in Indian Wells doch dabei? Wirbel um ATP-Profi aus Serbien Droht nächstes Debakel um Djokovic?

"Djokovic wirft Chance weg, der erfolgreichste Spieler aller Zeiten zu werden"

Lukas von Hoyer

Nimmt Novak Djokovic doch am Masters in Indian Wells teil? Seine Teilnahme ist eigentlich ausgeschlossen - doch Unstimmigkeiten machen stutzig. Die Situation erinnert beinahe schon an die Australian Open.

Droht hier etwa der nächste große Wirbel um Novak Djokovic?

In der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit wird der Turnierbaum für das im Tennis prestigeträchtige Indian Wells Masters ausgelost. Dabei stellt sich vor allem eine Frage: Wird eines der Lose den Namen Djokovic tragen - oder eben nicht?

Anzeige

Eigentlich dürfte die Sache klar sein: Der Serbe wurde frühzeitig darüber informiert, dass er nicht in die USA einreisen dürfe, wenn er nicht geimpft ist. Das hatte er auch selbst beim ATP-Turnier in Dubai bestätigt.

Der Tennis-Podcast „Cross Court“: auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App, auf Spotify, Apple Podcasts, Podigee und überall, wo es Podcasts gibt

„Stand jetzt kann ich in die USA nicht einreisen. Daher kann ich Stand jetzt nicht spielen. Aber mal abwarten, was passiert. Vielleicht ändern sich die Dinge in den nächsten Wochen“, sagte Djokovic damals noch.

Novak Djokovic noch als aktiver Spieler gelistet

Mit Dingen, die sich womöglich ändern, kann der Serbe eigentlich nur die Einreiseregeln gemeint haben - denn Djokovic betonte Mitte Februar erneut, dass er sich nicht impfen lassen wird, um an Turnieren teilnehmen zu können.

Da sich in Sache Einreise jedoch nicht Entscheidendes geändert hat, ist sein Start in Indian Wells und auch im folgenden Turnier in Miami faktisch unmöglich. Doch es gibt Unstimmigkeiten, die stutzig machen und Erinnerungen an die Geschehnisse rund um die Australian Open wecken.

Eine davon ist, dass Djokovic noch immer auf der Meldeliste und auch auf der Liste der aktiven Spieler des Turniers steht. Eine andere, dass weder die Verantwortlichen um Turnierdirektor Tommy Haas noch der 34-Jährige seinen Verzicht vermeldeten.

Djokovic spricht Klartext in Impf-Posse

Stuart Fraser, Korrespondent der Times Sport, machte öffentlich, dass ein Sprecher des Turniers nicht auf seine Anfrage reagiert hat, ob Djokovic angereist sei, oder nicht.

Anzeige

Djokovic auf der „We Miss You“-Wand zu sehen

Eine andere Tatsache weist hingegen klar auf seine Abwesenheit hin.

Neben Serena Williams, Roger Federer, Juan Martin del Potro und Ashleigh Barty hängt auch ein Poster von Djokovic in Lebensgröße an einer Wand auf dem Gelände des Indian Wells Masters.

Die Aufschrift auf der Wand lautet: „We miss you“, also „wir vermissen euch“.

Dass Djokovic bereits in den Vereinigten Staaten ist, dürfte nahezu ausgeschlossen sein - wobei das Chaos bei den Australian Open zunächst auch keiner für möglich gehalten hatte.

Läuft es in Indian Wells wie bei den Australian Open?

Anfang des Jahres hatte die Teilnahme der damaligen Nummer eins der Welt bis einen Tag vor dem Turnierbeginn noch auf der Kippe gestanden. Dann wurde das Visum von Djokovic endgültig annulliert und der Tennis-Star musste Australien verlassen.

Auch Indian Wells wartet wohl auch bis zum letzten Moment, um Licht ins Dunkle zu bringen - und Djokovic selbst sieht offenbar keinen Anlass, seinen Verzicht auf das Turnier bekanntzugeben.

Ärgerlich ist das vor allem für denjenigen Akteur, der sonst direkt in das Hauptfeld aufgerückt wäre, wenn Djokovic nicht mehr in der Meldeliste des Turniers stehen würde.

Anzeige