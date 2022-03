Argentinien nominiert spanische Talente für Nationalmannschaft

Der argentinische Fußballverband nominiert unter anderem zwei Spieler, die für die Nationalmannschaft Spaniens spielen dürfen. Zudem sind viele weitere Talente in der Liste vertreten.

Nico Paz spielt derzeit für Real Madrids U18 und wurde im spanischen Santa Cruz de Tenerife geboren. Der 17-Jährige kam bereits zu drei Einsätzen für die zweite Mannschaft der Madrilenen und ist auch für die spanische Nationalmannschaft spielberechtigt. Bis zu seinem elften Lebensjahr spielte Paz für die Jugend von CD Teneriffa, anschließend entschied er sich für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt.

Manchester Uniteds Alejandro Garnacho wurde in Madrid geboren und durchlief die Jugendmannschaften Atléticos, ehe er sich im Oktober 2020 der U18 der ‚Red Devils‘ anschloss. Laut der spanischen as lehnte der Linksaußen sogar Angebote von Real Madrid und Borussia Dortmund ab.

Wettbewerbsübergreifend kommt der 17-Jährige in dieser Saison auf 25 Einsätze, in denen er zehn Tore erzielen und fünf Treffer vorbereiten konnte. Im Gegensatz zu Paz lief Garnacho aber bereits dreimal für die U18 Spaniens auf, jedoch reichte es bei ihm noch nicht zu einem Einsatz in der A-Nationalmannschaft.