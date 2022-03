Formel 1: Red Bull und Co. wollen Regel-Änderung - Gewichtsproblem sorgt für F1-Zoff

Als hätten die Formel-1-Genossen in Zeiten eines eskalierenden Krieges mitten in Europa nichts Besseres zu tun ...

Fakt ist: Die Saison (Auftaktrennen ist der GP von Bahrain am 20. März) hat noch nicht begonnen, da streiten sich die Teams schon. Grund ist das Mindestgewicht der Autos, das in dieser Saison auf 795 Kilo inklusive Fahrer festgelegt wurde.

Acht F1-Teams stellen Antrag bei der FIA

McLaren und Alfa Romeo gegen Antrag

Red Bull will Erhöhung des Mindestgewichts

Marko: „Es gibt im Moment noch Streit um den Antrag. Was uns betrifft: Es stimmt, dass wir bei den ersten Tests in Barcelona übergewichtig unterwegs waren. Aber das ist nicht repräsentativ, weil wir schon beim letzten Test nächste Woche und zum Saisonauftakt in Bahrain mit neuen, leichteren Teilen fahren werden. Trotzdem schließen wir uns dem Antrag an, weil die Mehrheit der Teams es so will.“