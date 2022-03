Champions League heute: FC Bayern - Salzburg LIVE im TV, Stream, Ticker

Zieht der FC Bayern in die Runde der letzten Acht der Champions League ein? Oder endet die Saison in der Königsklasse mit einer großen Enttäuschung?

In einem umkämpften Hinspiel konnten die Salzburger ein 1:1 erzielen und führten bis in die Schlussphase hinein sogar mit 1:0, ehe Kingsley Coman erst in der letzten Spielminute den Ausgleich für die Bayern erzielen konnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)