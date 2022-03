Russland-Krieg gegen Ukraine: Karate-Star Stanislav Horuna bereit für Kampf

Stanislav Horuna schließt sich der Verteidigung seiner Heimatstadt Lwiw an. Er sei mental bereit für den Kampf. Der Karate-Star reiht sich damit in eine Gruppe von Profisportlern ein.

Der 33-Jährige ist auch ohne militärische Erfahrung bereit, seine Geburtsstadt Lwiw im Westen der Ukraine zu verteidigen. Dort hat er sich der Stadtverteidigung angeschlossen, wie es so viele Ukrainer in den vergangenen Wochen überall im Land getan haben.

Horuna gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Sommer die Bronzemedaille in der Klasse bis 75 kg. Kurz zuvor war er Europameister geworden und hatte dabei den fünffachen Weltmeister Rafael Aghayev aus Aserbaidschan besiegen können.

In seiner Heimat ist Horuna ein gefeierter Sportstar.

Horuna: „Mental bin ich bereit zu kämpfen“

„Natürlich ist nicht die ganze Ukraine zerstört, aber viele Städte sind völlig zerstört, einige sind halb zerstört, und die Menschen, die ihre Häuser und Städte verlassen haben, sind jetzt Flüchtlinge“, beschrieb er den Ernst der Lage: „Viele von ihnen haben das Land verlassen und ihr Leben hat sich völlig verändert. Ich wohne an einem relativ sicheren Ort, und wir versuchen, den Menschen zu helfen, die ihre Häuser verlassen haben.“

Horuna ist einer von mehreren ukrainischen Sportlern, die sich dem Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeschlossen haben. Darunter befinden sich der Tennisspieler Sergiy Stakhovsky , der Schwergewichtsboxer Oleksandr Usyk und der Boxer Vasiliy Lomachenko.

Horuna glaubt an baldiges Kriegsende

Horuna will bald mit dem Karatetraining weitermachen. „Ich schätze, dass wir in 10 Tagen, vielleicht in zwei Wochen diesen Krieg gewinnen werden, und meine Theorie ist, dass sich das Leben wieder normalisieren wird“, zeigte er sich optimistisch.