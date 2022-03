WWE-Damenchampion Becky Lynch landet nach Ringunfall im Krankenhaus

Becky Lynch erleidet Kehlkopfbruch bei WWE-Match

Lynch verteidigte am Sonntag bei der „House Show“ in Allentown, Pennsylvania ihren Titel gegen Belair und Rhea Ripley, das Missgeschick passierte anscheinend bei einem Schlag, mit dem Belair ihren KOD-Finisher vorbereitete. Ein im Netz kursierendes Video zeigt, wie die Ehefrau von WWE-Kollege Seth Rollins dabei mit voller Wucht am Hals getroffen wird.

Lynchs Titelmatch gegen Belair bei WrestleMania 38 am 2. April scheint nicht in Gefahr, der Instagram-Post von „Big Time Becks“ war schon komplett „in character“ und mit einem Racheschwur an Belair verbunden - die mit ihren Zopf-Hieben auch für die (geplant in Kauf genommenen) Verletzungen Tage zuvor verantwortlich war.