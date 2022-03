2. Bundesliga, Schalke 04: Ex-Trainer Grammozis bekommt mehr Geld bei Aufstieg

Wie begründet Schalke das Grammozis-Aus?

Zuletzt war keine spielerische Entwicklung der Mannschaft zu erkennen. Diese Erkenntnis gepaart mit den sinkenden Aufstiegschancen (sechs Punkte Rückstand auf Platz 3 bei neun Spielen) führten letztlich zu der Entscheidung. „Ob es die richtige war, werden wir am 15. Mai wissen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Wieso fiel die Wahl auf Büskens?

Die Entscheidung überraschte insofern, weil Büskens im vergangenen Abstiegsjahr einen Interimsposten als Cheftrainer unter dem damaligen Sportvorstand Jochen Schneider gleich zweimal abgelehnt hatte. Er fühle sich in der Rolle des „Hermann Gerlands von Schalke“ wohl, betonte der Eurofighter stets.

Nun der Sinneswandel. „Wir mussten Buyo nicht überzeugen“, sagt Schröder, „weil er durch und durch Schalker ist. Buyo hat aber auch in den Gesprächen betont, dass es nicht sein Anspruch ist, Cheftrainer zu sein. Für die letzten neun Spiele wollte er es aber machen.“

Wieso kam kein externer Coach?

Daniel Farke, Bruno Labbadia, Friedhelm Funkel, Uwe Neuhaus und, und, und. In diversen Medien wurden zuletzt viele Namen spekuliert. Am Ende entschied sich der Verein aber für eine interne Lösung.

„Das war unsere vollste Überzeugung“, betont Schröder. Es habe „keinen anderen Gedankengang an einen anderen Kandidaten“ gegeben. „Es ist nicht so, dass wir einen Trainer nicht bekommen haben und deshalb einen anderen Ausweg gesucht haben.“

Kann Büskens wirklich einen Impuls geben?

Wann kann Büskens einsteigen?

Der Uefa-Pokalsieger von 1997 hat noch Corona und befindet sich in häuslicher Isolation. Fraglich, ob er am Sonntag in Ingolstadt schon auf der Bank sitzen kann. Falls nicht, könnte Matthias Kreutzer coachen.