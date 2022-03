Mexiko: Zehn Festnahmen nach Krawallen bei Fußballspiel in Queretaro

Sogar Tote: Fan-Krawalle in Mexiko schockieren die Welt

Nach den schweren Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag in Mexiko greift die Polizei durch und nimmt zehn Personen fest.

Die mexikanische Polizei hat zehn vorläufige Festnahmen nach den schweren Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag in Queretaro vorgenommen. Das gaben die ermittelnden Behörden am Dienstag bekannt. Bei den Krawallen waren insgesamt 26 Personen verletzt worden.