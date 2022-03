Paris-Nizza: Mads Pedersen gewinnt Massensprint auf 3. Etappe

Als bester Deutscher landete Titelverteidiger Maximilian Schachmann, der in der Gesamtwertung bereits einen deutlichen Rückstand hat, auf Rang 48.

Paris-Nizza wird am Mittwoch mit einem Einzelzeitfahren auf der vierten Etappe von Domerat nach Montlucon (13,4 km) fortgesetzt, dann wird es auch für die Favoriten auf den Gesamtsieg wieder ernst. Das Rennen endet am Sonntag an der Cote d‘Azur.