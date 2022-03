BVB: Corona-Alarm! Guerreiro positiv - Hummels-Ergebnis noch offen

BVB-Umbruch: So plant Sammer

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wurde Abwehrspieler Raphael Guerreiro positiv auf das Coronavirus getestet. Bei Innenverteidiger Mats Hummels, der sich wie der Portugiese wegen Erkältungssymptomen bereits zuvor isoliert hatte, steht das Testergebnis noch aus. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auch Bielefeld mit Corona-Problemen

Nach dem Corona-Ausbruch beim FSV Mainz 05 war das Auswärtsspiel der Dortmunder am vergangenen Sonntag ausgefallen. Für die kommende Aufgabe gegen Abstiegskandidat Bielefeld am Sonntag droht nun ein Engpass in der Defensive. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)