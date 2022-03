Anzeige

Biathlon-Weltcup in Otepää: „Formtopping" bei Herrmann

Denise Herrmann geht mit guter Form in die Otepää-Rennen © AFP/SID/JEWEL SAMAD

SID

Nach ihrem Triumph im Sprint von Kontiolahti will Olympiasiegerin Denise Herrmann in Otepää beim nächsten Biathlon-Weltcup an ihre Leistung anknüpfen.

Nach ihrem Triumph im Sprint von Kontiolahti will Olympiasiegerin Denise Herrmann in Otepää beim nächsten Biathlon-Weltcup an ihre Leistungen anknüpfen. „Ich erwarte aber jetzt nicht von mir, dass ich jedes Wochenende aufs Podium laufe“, sagte die 33-Jährige mit Blick auf die Rennen in Estland.

In Kontiolahti sei es "richtig gut" gelaufen, so Herrmann, "ich habe am Anfang der Saison immer mal wieder Wettkämpfe weggelassen - bedingt durch den Saisonaufbau, der auf die Olympischen Spiele ausgerichtet war. Diese kleine Reserve in Kombination mit einer langen Phase in der Höhe wirkt sich jetzt wie ein 'Formtopping' für mich aus."

Neben Herrmann (Oberwiesenthal) gehen Janina Hettich (Schönwald), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Voigt (Rotterode) und Franziska Preuß (Haag) in Otepää an den Start. "Ganz klares Ziel ist es, vor allem bei den Damen, so viele wie möglich in den Massenstart zu bekommen", sagte der Sportliche Leiter Bernd Eisenbichler.