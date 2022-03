Anzeige

Hertha BSC: "Scheißt auf mich!" Korkut mit emotionaler Brandrede im Training Korkut-Brandrede: „Scheißt auf mich!“

Korkut rastet aus: Brandrede an Hertha-Profis!

Maximilian Schwoch, Niclas Löwendorf

Im Hertha-Training will Tayfun Korkut sein Team wachrütteln. Der Trainer verdeutlicht, dass nicht nur seine Zukunft auf dem Spiel steht.

Bei Hertha BSC liegen die Nerven blank!

Anzeige

Dazu kommt noch die Unruhe innerhalb des Vereins. Sportdirektor Arne Friedrich beendete seine Zusammenarbeit mit den Berlinern vorzeitig, beklagte zu wenig Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen.

Geschäftsführer Fredi Bobic erhöhte am Dienstagmorgen den Druck auf Mannschaft und Trainer Tayfun Korkut. „Die Gruppe muss eine Mannschaft werden, so schnell wie möglich. Das ist sie aktuell nicht“, appellierte er in einer Medienrunde. Zudem kündigte er verschärfte Maßnahmen an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das Vertrauen in Korkut sei zwar weiter intakt, aber auch Korkut wisse, „dass wir am Wochenende punkten müssen. Das ist unausweichlich.“

Korkut: „You are here at your shit“

Der Hertha-Trainer versuchte im Vormittagstraining, seine Spieler wachzurütteln. Korkut setzte zu einer Brandrede an, die er in Teilen auf Englisch hielt, um den Spielern zu verdeutlichen, dass die Hertha aktuell tief im Mist steckt: „You are here at your shit“, sagte er und zeigte auf Hüfthöhe. „I am here at the shit“, betonte er, diesmal zeigte auf Brusthöhe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Korkut weiter: „No problem. But I will give everything to stay up. I want to win fucking on the weekend. I want that you win“, rief Korkut und wurde dann auch auf Deutsch deutlich: „Scheißt auf mich! Scheißt auf mich! Ich will, dass ihr gewinnt. Es ist eure Zukunft, nicht meine Zukunft!“

Am Samstag können die Herthaner dann bei Borussia Mönchengladbach zeigen, ob sie sich die Brandrede ihres Trainers zu Herzen genommen haben.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1:

Anzeige