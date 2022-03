Darts: Peter Wright - der steinige Weg von Snakebite zur Nummer 1 der Welt

Peter Wright ist mit seinen Sprung an die Spitze der Weltrangliste endgültig im Darts-Olymp angekommen. Der Weg zur Nummer eins war für den Schotten allerdings steinig.

Der Schotte ist im Olymp der Sportart angekommen, er ist nun die Nummer eins der Order of Merit, der Weltrangliste des wichtigsten Dart-Verbandes der Welt.

Gerwyn Price ab, der bei den UK Open einen Finaleinzug gebraucht hätte, um den Platz an der Darts-Sonne zu behalten, muss nach seinem Viertelfinal-Aus dagegen weichen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Wright endlich die Nummer 1 im Darts

Wright selbst scheiterte bereits im Achtelfinale - und trotzdem zog er am „Iceman“ vorbei, um sich mit seinem stillen Triumph in eine illustre Liste einzureihen.

Alan Warriner-Little war 1993 zur ersten Nummer eins der Order of Merit der PDC geworden. Ihm folgten Dennis Priestley, Rod Harrington, Phil Taylor, Peter Manley, John Part, Colin Lloyd, Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen und dann Price nach.

Darts-Legende Taylor war dabei mit 3351 Tagen mit Abstand am längsten an der Spitze vertreten.

Titel bei der Darts-WM als Wendepunkt

Die 3.500 Zuschauer im Alexandra Palace in London stöhnten zwei Mal laut auf, als Peter Wright gegen Michael van Gerwen drei Matchdarts im WM-Finale auf die Doppel-10 hatte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Die ersten beiden Pfeile landeten denkbar knapp an der Außenseite des wohl wichtigsten Doppelfeldes seiner Karriere. Der ein oder andere Fan in der Halle oder am TV-Gerät wird sicherlich im Hinterkopf gehabt haben, dass ein Verpassen dieser Matchdarts die Partie kippen lassen könnte. Zuvor hatte Wright gegen MvG alle zehn im TV übertragenen Finalduelle verloren - darunter neun Majors.