TV-Rechte: Sky überträgt Frauen-Pokal bis 2026

Frankfurt am Main (SID) - Sky Deutschland hat sich langfristig die Live-Übertragungsrechte am DFB-Pokal der Frauen gesichert. Die neue Vereinbarung gilt bis einschließlich der Saison 2025/2026, wie der Sender zum Weltfrauentag am Dienstag verkündete. Verbreitungswege über alle Sky-Plattformen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol sind inbegriffen.