2. Bundesliga: Hamburger SV-Sportvorstand Jonas Boldt stärkt Trainer Tim Walter den Rücken

Trotz Platz fünf in der Tabelle und sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz gibt Boldt die Hoffnung auf den Aufstieg nicht auf: „Ich werfe nach 25 Spieltagen nicht die Flinte ins Korn. Wir hören auch nicht auf Fußball zu spielen. Ich kann die Tabelle lesen, das ist vollkommen in Ordnung. Es sind noch ein paar Spiele zu spielen und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt.“