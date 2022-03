HSV-Profi Bakery Jatta: Gericht erklärt Spieler in Identitätsdebatte für unschuldig

HSV-Profi Jatta: Gericht trifft Entscheidung

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte im Dezember 2021 Anklage erhoben, weil dem 23-Jährigen, der aus Gambia stammt, vorgeworfen wurde, zwei Jahre älter zu sein und eigentlich Bakary Daffeh zu heißen. Er sollte sich demnach mit unlauteren Mitteln seine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland erschlichen haben.

Jatta spielt seit 2016 beim Hamburger SV, in der aktuellen Saison kommt der Stürmer auf insgesamt 29 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore selbst erzielte und sieben weitere vorbereitete.

Nach der 1:2-Niederlage am Samstag beim 1. FC Nürnberg ist der Aufstieg in die Bundesliga für die Hamburger jedoch vorerst in weite Ferne gerückt: Der Rückstand auf den Stadtrivalen FC St. Pauli auf Relegationsplatz drei beträgt neun Spieltage vor Saisonende derzeit sechs Punkte. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)