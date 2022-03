Bayer mit Sondertrikot im Derby: Erlöse gehen an Ukraine-Hilfe

Bayer Leverkusen tritt im Derby am Sonntag gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln mit einem cremeweißen Sondertrikot an.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen tritt im Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln mit einem cremeweißen Sondertrikot an. Der Erlös des Trikotverkaufs geht angesichts des russischen Angriffskriegs an die Ukraine-Hilfe.

Das Sondertrikot zum Derby ist in streng limitierter Auflage verfügbar: Lediglich 1930 Jerseys ? in Anlehnung an das Gründungsjahr der Stadt Leverkusen ? gehen in den Verkauf.