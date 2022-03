Anzeige

Ligue 1: Ex-FC-Bayern-Talent Flavius Daniliuc wird Neymar-Albtraum bei Nizza - PSG Ex-Bayern-Talent wird Neymars Albtraum

Maximilian Schwoch

Im Spitzenspiel der Ligue 1 zwischen Nizza und PSG gelingt Superstar Neymar nicht viel. Maßgeblich verantwortlich ist ein ehemaliger Bayern-Akteur.

Das hätte sich Neymar wohl nicht träumen lassen.

Dem Superstar von Paris Saint-Germain wurde im Topspiel in der französischen Ligue 1 beim OGC Nizza ein 20 Jahre alter Gegenspieler zugeteilt, der keine 40 Ligaspiele aufzuweisen hatte. Leichtes Spiel für den brasilianischen Ballkünstler – möchte man meinen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Doch Neymar hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und der hieß in dem Fall Flavius Daniliuc. Der 20 Jahre alte Österreicher mutierte zum Albtraum seines zehn Jahre älteren Gegenspielers. Daniliuc kochte Neymar förmlich ab und zog dem spielfreudigen PSG-Star den Zahn. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Daniliuc zieht Neymar den Zahn

Und so war der Nizza-Verteidiger mit dafür verantwortlich, dass sich der Underdog mit 1:0 durchsetzte und vorübergehend auf Rang zwei kletterte. Und das, obwohl Daniliuc gar nicht auf seiner Paradeposition aufgestellt wurde. Denn eigentlich ist er Innenverteidiger, gegen PSG wurde er rechts hinten eingesetzt – mit Erfolg.

Daniliuc? Bei Fans des FC Bayern München dürfte es da klingeln. Der Kapitän der U21 Österreichs durchlief die Jugendakademie des Rekordmeisters. Von 2015 bis 2020 spielte er für den Nachwuchs der Münchner, bevor es ihn nach Frankreich verschlug. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Nach München war er als 13-Jähriger gekommen. Vorher spielte der Wiener in der Jugend von Real Madrid. Maßgeblich verantwortlich für Daniliucs Bayern-Wechsel war ein Spieler, der heute ironischerweise bei den Königlichen spielt: David Alaba.

Nach einem Vorfall bei den Königlichen – ein älterer Spieler soll ihn verprügelt haben – wollte Daniliuc nur noch weg aus Madrid. Über Alaba kam dann der Kontakt zu den Münchnern zustande.

Umschulung zum Innenverteidiger

Vor seinem Wechsel nach München war Daniliuc eigentlich Offensivspieler, in der Bayern-Akademie wurde er dann zum Innenverteidiger umgeschult. Wie sehr er daran arbeitete, den Anforderungen als Verteidiger gerecht zu werden, verdeutlicht eine Aussage von Campus-Leiter Jochen Sauer aus dem Jahr 2017: „Wir mussten ihn im Kraftraum schon fast bremsen, dass er nicht zu viel Gewicht auflegte“, erzählte er.

In der Saison kam Daniliuc zu vier Einsätzen für die zweite Mannschaft der Münchner, die in dieser Saison die Meisterschaft in der 3. Liga gewann. Im Sommer 2020 folgte der nächste Schritt. Daniliuc entschied sich gegen einen Verbleib an der Säbener Straße und wechselte nach Nizza, wo mit Dante ein weiterer ehemalige Bayern-Spieler die Fußballstiefel schnürt.

„Es gab mehrere Optionen. Bei der Entscheidung ging es immer nur um ein Thema: Welcher Schritt bringt mir am meisten? Wo kann ich die richtigen Entwicklungsschritte machen? Wo bekomme ich auf dem höchstmöglichen Niveau die meiste Zeit?“, erklärte Daniliuc im März 2021 im SPORT1-Interview seine Entscheidung gegen die Bayern. Er betonte auch: „Es war eine sehr bewusste Entscheidung für Nizza.“

Diese sollte sich auszahlen. Unter Patrick Vieira feierte Daniliuc im September 2020 im Alter von 19 Jahren sein Debüt – ebenfalls gegen PSG. Das Spiel ging zwar mit 0:3 verloren, der Entwicklung des 1,88 Meter großen Abwehrrecken tat das aber keinen Abbruch.

Nizza unter Galtier im Aufwärtstrend

In seiner ersten Saison an der Côte d‘Azur kam Daniliuc auf ordentliche 23 Pflichtspiele. In der aktuellen Spielzeit stand er ebenfalls bereits 19-mal auf dem Feld. Nizza hat sich derweil unter seinem neuen Trainer Christophe Galtier zu einem nationalen Topklub entwickelt. Der 55-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit den OSC Lille sensationell zum Ligue-1-Titel geführt.

Dieses Kunststück wird Galtier mit Nizza in dieser Saison wohl nicht wiederholen können, der Rückstand auf PSG beträgt trotz des Sieges im direkten Duell immer noch 13 Punkte. Dass er junge Spieler auf ein höheres Niveau heben kann, hat Galtier aber schon bei Lille bewiesen.

Foda lobt Daniliuc: „Er geht voran“

Keine schlechte Voraussetzung also für Daniliucs weitere Entwicklung. Schon im Sommer 2021 sollen laut The Athletic der FC Southampton und West Ham United Interesse an ihm gehabt haben. Inzwischen dürften weitere Interessenten dazugekommen sein.

Auch Nationaltrainer Franco Foda beobachtet die Entwicklung des Abwehrjuwels ganz genau. „Er ist klar, bodenständig, arbeitet an sich. Er erweckt den Eindruck, schon in seinen jungen Jahren eine Persönlichkeit zu sein“, sagte der ÖFB-Coach der tz.

Der 55-Jährige lobte auch die schon vorhandenen Führungsqualitäten von Daniliuc. „Er gibt seinen Mitspielern Anweisungen, was auch wichtig für seine Position in der Abwehr ist. Er geht voran.“