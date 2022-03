Medien: WM-Play-off der Ukraine in Schottland verlegt

Ukraine trifft in den Play-offs auf Schottland © AFP/POOL/SID/ALESSANDRO GAROFALO

Schottland sollte die Ukraine am 24. März im Glasgower Hampden Park empfangen. Das Finale gegen den Sieger des Duells zwischen Wales und Österreich (24. März in Cardiff) war gemäß bisheriger Planung für den 29. März vorgesehen. Laut BBC wird in Folge der Verlegung auch dieses Spiel verschoben.