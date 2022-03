Anzeige

WWE RAW: Die düstere Neuerfindung der Legende Edge Düstere Neuerfindung einer Legende

Schock-Ende bei WWE: Hier wechselt eine Legende die Seiten

Martin Hoffmann

Neue Einstellung, neuer Look, keine Musik mehr: WWE Hall of Famer Edge wandelt sich bei Monday Night RAW konsequenter denn je zum finsteren Bösewicht.

Sein Ring-Comeback nach achteinhalb Jahren Sportinvalidität war ein Märchen, das Millionen Fans rührte, nun präsentiert Legende Edge eine neue Seite seiner selbst.

Edge trat bei RAW in einem neuen, weniger legeren Look mit schwarzem Anzug auf und ließ auch sein legendäres Theme (“Metalingus“ von Alter Bridge) weg: Nach dem Intro mit den programmatischen Worten „You think you know me?“ brach die Musik ab, stattdessen vollzog Edge einen stillen, feuerwerkslosen und langsamen Einzug in violettem Scheinwerferlicht, in dem er die Buhrufe der Fans für sich wirken ließ.

Der neue Edge weckte damit Erinnerungen an seinen alten Weggefährten Chris Jericho, der sich 2008 in seiner Fehde gegen Shawn Michaels mit Tipps aus Hollywood auf ähnlich wirkungsvolle Weise neu erfand.

Edge legt einen finsteren Auftritt hin

„Ihr denkt, ihr kennt mich?“, eröffnete der frühere Rivale von John Cena und dem Undertaker mit vielsagendem Bezug auf sein Theme seinen anschließenden Monolog - in dem er ausführte, dass er mit seiner Attacke die aggressivste und beste Version von Styles habe hervorlocken wollen, dabei aber auch etwas in sich selbst entdeckt hätte, in das er „verliebt“ sei.

Er habe eine Seite an sich entdeckt, „die ich an mir selbst noch nicht kannte“ und diese Seite gefalle ihm: Er habe endlich das Gefühl, „in voller Kontrolle über das zu sein, was ich tue“. An Styles gewandt, erklärte Edge, dass er auf einem Gipfel der Allmacht stehe (“the mountain of omnipotence“) und dass der Ausblick „phänomenal“ sei - „Phenomenal“ ist der Spitzname von Styles.

Mit diesem Schlusswort wich das diabolische Lächeln aus Edges Gesicht, das Segment endete mit einer Nahaufnahme seines bedrohlichen, noch immer in violettes Scheinwerferlicht getauchten Blickes.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Randy Orton und Riddle wieder Tag Team Champions

Neben der Neuerfindung von Edge bot RAW auch ein herausragendes Tag-Team-Titelmatch, das mit einem Wechsel der Gürtel endete.

In einem Dreikampf mit der Alpha Academy sowie Kevin Owens und Seth Rollins nahmen RK-Bro (Randy Orton und Riddle) der Academy die Titel wieder ab, Riddle pinnte nach rund 30 Kampfminuten Chad Gable von der Academy, nachdem Gable zuvor eine Aktionsfolge von Rollins und Owens eingesteckt hatte. Zuvor hatte Orton den Move des Abends ausgepackt, als er einen Moonsault Gables in der Luft abfing und mit einem nahtlosen Übergang seinen RKO-Finisher zeigte.

RK-Bro gaben danach ein emotionales Siegerinterview, in dem Orton festhielt, dass er nun seit 20 Jahren im Ring stehe und mit Riddle als Partner und echtem „Freund“ noch nie so viel Spaß gehabt hätte wie jetzt - was der Wahrheit zu entsprechen scheint, Ortons Freude an der Partnerschaft mit Ex-UFC-Kämpfer Riddle, mit dem er sich auch privat bestens versteht, ist ihm deutlich anzumerken.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Kevin Owens fordert Stone Cold, Ripley und Morgan auf Titeljagd

Während RK-Bro jubelten, verließ ein geschockter Rollins ohne Owens den Ring wie in Trance - während Owens dazu überging, einen Alternativplan für WrestleMania zu verfolgen: Er kündigte am Ende der Show an, dass er bei WrestleMania die größte Ausgabe seiner „KO Show“ zelebrieren werde und lud Ikone Stone Cold Steve Austin ein, sich dort zu ihm zugesellen und sich in deren texanischer Heimat eine Tracht Prügel abzuholen.

Mit diesem Schlusssegment bestätigten sich die seit langem schwelenden Gerüchte, dass Austin bei WrestleMania sein wird - und es bewahrheitet sich damit wohl auch die Meldung, dass das ursprünglich geplante Match mit Austin (das sein erstes nach dem Abschied gegen The Rock 2003 gewesen wäre) wohl ins Wasser gefallen ist.

Eine weitere WrestleMania-Neuigkeit gab es bei den Damen: Nach Naomi und Sasha Banks haben sich auch die bei RAW beheimateten Publikumslieblinge Liv Morgan und Rhea Ripley zusammengetan, um auf die Jagd nach den Tag-Team-Titeln zu gehen: Bei Mania gibt es nun einen Dreikampf mit Naomi und Banks sowie der Champions Carmella und „Queen“ Zelina Vega, Morgan und Ripley verdienten sich ihren Platz mit einem gewonnenen „Championship Contenders Match“ über Carmella und Zelina.

Die weiteren Highlights:

- Seinen ersten Auftritt bei RAW legte Top-Talent Bron Breakker hin (Bronson Rechsteiner, früherer NFL-Fullback, Sohn von Legende Rick Steiner und Scotts Neffe): Der amtierende Champion des Aufbaukaders NXT setzte bei der Montagsshow seine dort begonnenen Fehde mit RAW-Veteran Dolph Ziggler fort: Zusammen mit NXT-Kollege Tommaso Ciampa besiegte Breakker nun Ziggler und Robert Roode. Ziggler fordert Breakker am WrestleMania-Wochenende im NXT-Special Stand and Deliver heraus.

- YouTube-Star und Promiboxer trieb bei RAW mit einem weiteren WWE-Auftritt sein WrestleMania-Gastspiel mit The Miz gegen Rey und Dominik Mysterio voran: Paul und Miz feierten in ihrer Heimat Cleveland eine von WWE-Legende Jerry „The King“ Lawler moderierte „Homecoming Celebration“, die sich als arrogante Provokation entpuppte: Die beiden reizten das Publikum mit dem Hinweis, dass sie Cleveland eigentlich nur mittelgut finden würden. Am Ende müsse jeder, der was werden wolle, Cleveland verlassen - so wie LeBron James und Odell Beckham Jr. es getan hätten.

- Das nächste Kapitel im Aufstieg des 2,20-Meter-Manns Omos war ein schneller Sieg über den früheren Intercontinental Champion Apollo Crews - dem eine Konfrontation mit Crews‘ ebenfalls hünenhaftem Begleiter Commander Azeez folgte, hinter dem sich der frühere Dresdner GFL-Footballer Babatunde Aiyegbusi verbirgt.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 7. März 2022:

RAW Tag Team Title Match: RK-Bro besiegen Alpha Academy (c), Kevin Owens & Seth Rollins - TITELWECHSEL!

24/7 Title Match: Dana Brooke (c) besiegt Tamina

Bron Breakker & Tommaso Ciampa besiegen Dolph Ziggler & Robert Roode

Omos besiegt Apollo Crews

Non Title Match: Liv Morgan & Rhea Ripley besiegen Carmella & Queen Zelina

Non Title Match: Finn Balor besiegt Austin Theory durch Disqualifikation