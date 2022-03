FC Bayern vermisst David Alaba: Hat Nagelsmann ein unlösbares Problem?

Julian Nagelsmann betont die Wichtigkeit der Kommunikation auf dem Platz - in dem Wissen, dass es in seiner Mannschaft Luft nach oben gibt.

Es war eine Aussage, die in der Pressekonferenz von Julian Nagelsmann am Montag fast ein wenig unterging, aber doch ein entscheidendes Problem des FC Bayern aufzeigte.

Nagelsmann: „Wir haben Alaba verloren“

„Wir haben David Alaba verloren, der in der Kabine und auf dem Platz extrem viel gesprochen hat“, sagte Nagelsmann über den im Sommer zu Real Madrid abgewanderten Leader.

Rummenigge bedauerte Alaba-Abgang

„Was auffällt, ist, dass sie speziell in der Innenverteidigung noch nicht diese Stabilität haben. Es fehlt der Organisator der Abwehr. Der ist nun leider transferiert zu Real Madrid“, gab der 66-Jährige bei Sky90 zu Protokoll und ergänzte: „David Alaba war immer für den FC Bayern in dieser Rolle als Defensiv-Organisator ein ganz wichtiger Mann und er war auch für die Kabine ein wichtiger Mann. Ich glaube, David geht dieser Defensive ein Stück ab.“

Störfeuer vom FC Bayern? So reagiert Alaba

„Nun haben wir neue Kräfte oder Spieler, die nicht so viel gespielt haben. Spieler, die es gewohnt waren, dass jemand anderes spricht neben ihnen“, führte Nagelsmann aus - und hatte dabei seine jetzigen Innenverteidiger Dayot Upamecano, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Lucas Hernández und Tanguy Nianzou im Sinn.

Hat Nagelsmann ein unlösbares Problem?

Hat Nagelsmann also ein unlösbares Problem?

„Das kannst du viel ansprechen, aber es gibt Charaktere - das ist total wertfrei - die einfach nie das große Sprachrohr werden.“ Hinbiegen oder zurechtschnitzen ist also nicht, zumal mit Niklas Süle derjenige, der aktuell sportlich in der Defensive vorangeht, den Klub in wenigen Monaten verlässt.