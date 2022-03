Transfers wegen Krieg: FIFA öffnet Transferfenster für Profis in Ukraine und Russland

Bundesliga in Russland offenbar zensiert

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine können ausländische Spieler in beiden Ländern nun ihre Vereine verlassen. Ein spezielles Transferfenster der FIFA macht‘s möglich.

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dürfen ausländische Fußballspieler und Trainer ihre Verträge in den beiden Ländern kündigen und sofort in andere Ligen wechseln.