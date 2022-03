NFL-Wettskandal: Calvin Ridley komplette Saison 2022 gesperrt wegen Glücksspiel

Am Montag meldete sich der 27-Jährige zu Word und versicherte, er leide nicht an Spielsucht. Gesetzt habe er 1.500 Dollar. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

„Ihr Verhalten hat die Integrität des Spiels gefährdet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Profifootball geschädigt und möglicherweise den Ruf Ihrer Mitspieler in der gesamten NFL untergraben“, ging NFL-Commissioner Roger Goodell den Falcons-Star in einem Statement hart an.