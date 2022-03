Illegale Wetten: NFL-Profi Ridley bis Saisonende gesperrt

"Ihre Handlungen haben die Integrität des Spiels gefährdet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Profi-Football beschädigt und möglicherweise den Ruf Ihrer Mitspieler in der gesamten NFL untergraben", schrieb Goodell in einem offenen Brief an Ridley. Das Wetten auf NFL-Spiele gelte seit Jahrzehnten "als einer der schwerwiegendsten Verstöße gegen die Liga-Politik".