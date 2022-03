"Werkzeuge von Diktatoren": Garri Kasparow übt scharfe Kritik an Sportverbänden

Ob im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung , im Gastbeitrag für die Welt oder im ARD -Interview: Kasparow erhebt die Stimme gegen die Politik in seinem Heimatland. Er attackiert Wladimir Putin mit scharfer Rhetorik. Immer wieder. Und in aller Öffentlichkeit.

Sportverbände laut Gasparow „Werkzeuge von Diktatoren“

Der Weltsport habe Putin „ermutigt und auf dem Weg der Aggression noch vorangetrieben“, sagte Kasparow der Sportschau . Große Sportorganisationen wie FIFA oder IOC und deren Bosse hätten vor allem aus wirtschaftlichen Erwägungen und Bequemlichkeit die Nähe zu Putin gesucht. Kasparow sieht in großen Sportverbänden „Werkzeuge von Diktatoren“.

„Ich bin kein Fan von Herrn Bach oder anderen Funktionären des IOC oder der FIFA, weil sie alle direkt oder indirekt mit den Putins dieser Welt Verbindungen pflegen“, sagte Kasparow. Es sei viel einfacher, mit Diktatoren zu verhandeln, als Zuschüsse im deutschen Bundestag oder britischen Parlament zu beantragen, so der langjährige Schachweltmeister (1985 bis 2000) aus Russland: „Um Geld von Putin zu bekommen, könnte ein Abendessen ausreichen.“

So sehr sich der frühere Großmeister Zeit seiner Karriere auf die Perfektion des Brettspiels konzentriert hatte, so sehr hat er sich nun dem Kampf gegen Putin verschrieben. Kasparow nutzt jede Gelegenheit, um auf die dramatische Situation in Osteuropa aufmerksam zu machen.