CM Punk mit Tränen-PK nach AEW Revolution - und Stichen gegen WWE

Der frühere WWE-Champion CM Punk ist bei einer Pressekonferenz nach dem Pay Per View AEW Revolution in Tränen ausgebrochen, die Umstände seines Matches gegen den hoch gehandelten Jungstar MJF (Maxwell Jacob Friedman) überwältigten den oft als kühl verschrienen „Straight Edge Superstar“.

Auch der jüngste große Business-Schachzug von AEW - der Kauf von Punks früherer Liga Ring of Honor (ROH) - spielte dabei eine entscheidende Rolle.

CM Punk mit altem ROH Entrance

Für Punk fügte sich das Match gegen MJF und der ROH-Kauf zu einer Gefühlsachterbahn: Punk hatte seinen Ruhm noch vor seiner Unterschrift bei WWE 2006 bei ROH begründet und in der Fehde mit MJF gab es diverse Rückgriffe und Anspielungen darauf .

Bei der PK verriet Punk, dass er schon beim Anblick seines alten Ringgear in Tränen ausgebrochen sei, vor den Reportern wiederholte es sich, als er auf den ROH-Kauf zu sprechen kam.

Punk weint vor Glück über sein „Baby“

„Ich habe ROH so sehr geliebt“, führte Punk nach langem Stocken auf eine Frage zum Thema aus: „Ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, das mein Videomaterial von damals jetzt in guten Händen ist.“