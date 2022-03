3. Liga: TSV Havelse – FC Viktoria 1889 Berlin, 1:1 (1:1)

Brooklyn Kevin Ezeh bediente Tobias Gunte, der in der zehnten Spielminute zum 1:0 einschoss. Viktoria musste den Treffer von Leonardo Gubinelli zum 1:1 hinnehmen (21.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Tobias Fölster von Havelse bekam vom Schiedsrichter die Rote Karte zu sehen (80.) Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.